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17:18, 15 апреля 2021 года Орловец перевел лже-банкирам 990 тыс. рублей 32-летнего мужчину обманули по традиционной для телефонных мошенников схеме – собеседники запугали жертву тем, что прямо сейчас злоумышленники пытаются похитить его деньги.





В качестве «инструкции» к сохранению средств, «работники службы безопасности банка» направили мужчину к ближайшему банкомату, убедили его снять все свои сбережения – а это порядка 990 тысяч рублей – а затем перевести все на якобы «безопасный» счет. Полицейским, которые по факту случившегося завели уголовное дело по статье о крупном мошенничестве, орловец рассказал, что слышал об аналогичных случаях телефонного обмана – и все равно стал жертвой. Он пояснил, что не верил в то, что подобное произойдет и с ним, сообщает пресс-служба областного УМВД.



Сотрудники регионального УМВД снова напоминают о возможности подмены телефонных номеров, таких как 8-800, 8-495, 8-499, и связанным с этим мошенничеством. Никогда не сообщайте личную информацию и данные карты, не отправляйте пустые СМС или с набором цифр, а также не берите кредиты, руководствуясь инструкциями банковских специалистов – настоящие никогда не попросят об этом. Также со здоровым недоверием перепроверяйте сообщения о взломах ваших банковских учетных данных и попытках украсть средства. При получении любой такой информации, а также попытках добычи собеседником ваших персональных данных – завершите разговор и сами перезвоните в службу поддержки банка, однако набирайте номер заново.





Артём Ежаков



