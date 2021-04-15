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Главная » Новости

17:24, 15 апреля 2021 года

Капремонт Мценской ЦРБ запланирован на 2022 год

Об этом заявил сегодня во время прямого эфира в Instagram глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.


До того, как будет проведен капитальный ремонт Мценской центральной районной больницы, в местном стационаре починят кровлю и отремонтируют детскую поликлинику – эти мероприятия запланированы на текущий год.

Также будет обновлена взрослая поликлиника № 2 в Орле и взрослая поликлиника в Ливенской ЦРБ – сообщает региональный информационный портал.

Все работы будут проведены по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» Анне Вайсергисер рассказывал Иван Залогин.

Фото пресс-службы областной администрации



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Артём Ежаков
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