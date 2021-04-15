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17:22, 15 апреля 2021 года В Орловской области глав районов призвали усилить противопожарную работу Тема сжигания сухой травы стала сегодня основной а совещании с главами муниципальных образований Орловской области. Провел совещание первый замгубернатора Вадим Соколов.





С понедельника, 12 апреля, в Орловской области введен пожароопасный режим. За это время зарегистрировано уже около полутысячи случаев горения сухой травы. Сегодня на совещании в администрации области было отмечено, что больше всего пожаров зарегистрировано в Орловском, Болховском, Урицком, Малоархангельском и Мценском районах. Работа с нарушителями, сжигающими мусор и сухую траву ведётся, за эти факты оштрафовано почти 300 человек. Но этого, как отметил первый заместитель губернатора, недостаточно.



Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «На наш взгляд, не налажено чёткое взаимодействие между главами поселений и главами муниципальных образований на оперативное реагирование по возникающим ситуациям, связанных с пожарами и палом сухой растительности. На сегодняшний день не видно серьёзной работы со стороны лиц, которые наделены правом и полномочиями по составлению административных протоколов».





Антон Киселёв



