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17:29, 15 апреля 2021 года Орловские кафе готовятся к открытию летних веранд С хозяином одного из них побеседовала корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.





Выпить кофе, съесть мороженное или пообедать теперь можно и за столиком на улице. С сегодняшнего дня вновь заработали летние кафе. Из-за ограничений, связанных с пандемией, в сфере общепита прибыль упала почти на 50%. А некоторые предприятия вообще закрылись.



В прошлом году из-за пандемии кафе и рестораны весной совсем не работали, и только в конце июня разрешено было открыть летние веранды.



Предприниматель Павел Пресняков признается: за минувший сезон потеряли почти 80 процентов прибыли. Второй такой год уже не пережить.



Павел Пресняков, предприниматель: «Было сложно жить в неведении - когда все закончится, когда сможем открыть летнюю площадку или само кафе, ждали, надеялись и были очень рады, когда объявили, что с 15 апреля разрешают открыть уже в полном объеме летнее кафе».

Уже к выходным летние кафе будет готово принимать посетителей. Сейчас приводят в порядок и саму площадку, и территорию вокруг.



Временные ограничения для работы учреждений общепита сняты. Но соблюдение санитарных норм никто не отменял. Социальная дистанция, дезинфекция и средства индивидуальной защиты - остаются. Клиентов без масок обслуживать не должны.



Павел Пресняков, предприниматель: «Гости, посещая кафе, входят в средствах индивидуальной защиты, в них же делают заказ, и только оставаясь наедине за столом, могут уже снять маски».

По-прежнему запрещено проведение больших банкетов и массовых мероприятий. И действуют ограничение на продажу крепкого алкоголя.



Максим Петров, и.о. руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области: «Конечно, необходимо соблюдение и противоэпидемических требований, и требований в части торговли алкоголем, поскольку это является обособленным подразделением, и с точки зрения лицензирования, и работы с кассой требует дополнительной работы от предпринимателя, но мы готовы проконсультировать всех предпринимателей по этому вопросу, ждем их в департаменте».

Нарушителей правил ждут штрафные санкции вплоть до закрытия заведения.



Всего, как сообщают власти областного центра, в Орле будут работать 25 кафе на свежем воздухе. Еще два предпринимателя пока получают лицензию на этот вид деятельности.





Татьяна Тимохина



