Главная » Новости



17:41, 15 апреля 2021 года Под Орлом учились действовать в условиях пожара и паводка Командно-штабные учения идут по всей России.





В Орловской области за минувшие сутки сотрудниками МЧС было совершено 198 выездов, 90 % случаев - горение сухой травы. Сухостой горит по всему региону. Не по сезону теплая и ветреная погода - главный помощник огненной стихии. За один день пламя унесло жизни двух пожилых женщин в Должанском и Залегощенском районах. Специалисты не исключают, что одна их пенсионерок подожгла траву возле дома и оказалась в огненной ловушке, из которой не смогла выбраться. Ведется следствие.



И именно сейчас Орловщина принимает участие в командно-штабных учениях, которые проводятся под руководством МЧС России. На первом этапе были проверены средства оповещения и их работа, отработано взаимодействие органов местного самоуправления и всех экстренных служб. Второй и третий этап учения были посвящены отработке действий по ликвидации последствий половодья, природного пожара, техногенной аварии.





Юлия Сабельникова



