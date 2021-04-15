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Главная » Новости

17:41, 15 апреля 2021 года

Под Орлом учились действовать в условиях пожара и паводка

Командно-штабные учения идут по всей России.


В Орловской области за минувшие сутки сотрудниками МЧС было совершено 198 выездов, 90 % случаев - горение сухой травы. Сухостой горит по всему региону. Не по сезону теплая и ветреная погода - главный помощник огненной стихии. За один день пламя унесло жизни двух пожилых женщин в Должанском и Залегощенском районах. Специалисты не исключают, что одна их пенсионерок подожгла траву возле дома и оказалась в огненной ловушке, из которой не смогла выбраться. Ведется следствие.

И именно сейчас Орловщина принимает участие в командно-штабных учениях, которые проводятся под руководством МЧС России. На первом этапе были проверены средства оповещения и их работа, отработано взаимодействие органов местного самоуправления и всех экстренных служб. Второй и третий этап учения были посвящены отработке действий по ликвидации последствий половодья, природного пожара, техногенной аварии.


Юлия Сабельникова
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