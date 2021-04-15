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17:53, 15 апреля 2021 года Заключенных орловских колоний прививают против коронавируса Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.





В УФСИН России по Орловской области началась прививочная кампания по вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Вакцинируют и сотрудников, и тех, кто содержится в учреждениях пенитенциарной системы.



На сегодняшний день уже вакцинировано 44 заключенных и 81 сотрудник УФСИН.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вакцинация является добровольной процедурой, перед вакцинацией каждый человек проходит осмотр врача для выявления противопоказаний.



Прививочная кампания пройдет во всех учреждениях УФСИН России по Орловской области. После вакцинации информация о прошедших процедуру заносится в федеральную базу данных.





Орловское Информбюро



