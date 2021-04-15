четверг 15.04.2021 19:26:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:53, 15 апреля 2021 года

Сегодня 3 115 орловских выпускников писали итоговое сочинение

За процедурой экзамена в Нарышкинской средней школе следила корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк.


Сегодня 3 115 орловских выпускников писали итоговое сочинение, которое станет допуском к ЕГЭ. На выполнение работы отводилось 3 часа 55 минут.
Для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность написания увеличена на 1,5 часа. Кстати, выпускники с ОВЗ могли выбрать изложение. Этим правом воспользовались 10 одиннадцатиклассников, а также 69 выпускников из образовательных организаций при исправительных учреждениях.

В Нарышкинской школе сочинение писали 16 выпускников. Как рассказали сами ребята, готовиться к нему они начали еще в 10 классе, поэтому, несмотря на легкое волнение, испытывали уверенность.

Рекомендуемый объем сочинения − не менее 350 слов, изложения − не менее 200 слов. В этом году были утверждены следующие тематические направления сочинений: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Задача выпускника - продемонстрировать зрелость своего характера, умение выражать свои мысли, аргументировать, и поскольку сочинение литературоцентрично, то, аргументируя свою позицию, выпускники обязательно должны использовать примеры из литературы».

Во время написания сочинения (изложения) школьникам было запрещено иметь при себе телефоны или другую аппаратуру, справочные материалы, письменные заметки, словари. Также участники не имели права пользоваться текстами литературных источников.

Сочинение оценивается по системе зачет/незачет. Получившие неудовлетворительный результат, а также не явившиеся на сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать работу в дополнительные сроки − 5 и 19 мая 2021 года, сообщает информационный портал Орловской области.


Юлия Опанасюк
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.