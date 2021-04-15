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18:53, 15 апреля 2021 года Сегодня 3 115 орловских выпускников писали итоговое сочинение За процедурой экзамена в Нарышкинской средней школе следила корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк.





Сегодня 3 115 орловских выпускников писали итоговое сочинение, которое станет допуском к ЕГЭ. На выполнение работы отводилось 3 часа 55 минут.

Для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность написания увеличена на 1,5 часа. Кстати, выпускники с ОВЗ могли выбрать изложение. Этим правом воспользовались 10 одиннадцатиклассников, а также 69 выпускников из образовательных организаций при исправительных учреждениях.



В Нарышкинской школе сочинение писали 16 выпускников. Как рассказали сами ребята, готовиться к нему они начали еще в 10 классе, поэтому, несмотря на легкое волнение, испытывали уверенность.



Рекомендуемый объем сочинения − не менее 350 слов, изложения − не менее 200 слов. В этом году были утверждены следующие тематические направления сочинений: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Задача выпускника - продемонстрировать зрелость своего характера, умение выражать свои мысли, аргументировать, и поскольку сочинение литературоцентрично, то, аргументируя свою позицию, выпускники обязательно должны использовать примеры из литературы».

Во время написания сочинения (изложения) школьникам было запрещено иметь при себе телефоны или другую аппаратуру, справочные материалы, письменные заметки, словари. Также участники не имели права пользоваться текстами литературных источников.



Сочинение оценивается по системе зачет/незачет. Получившие неудовлетворительный результат, а также не явившиеся на сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать работу в дополнительные сроки − 5 и 19 мая 2021 года, сообщает информационный портал Орловской области.





Юлия Опанасюк



