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18:59, 15 апреля 2021 года Пять орловских туристов вернулись домой с коронавирусом Эта информация прозвучала сегодня на региональном оперативном штабе.





Пять орловских туристов, вернувшихся домой в течение последней недели, оказались больны коронавирусом. Четверо из них приехали из Турции. Однако новых штаммов вируса они не завезли. Эта информация прозвучала на региональном оперативном штабе. Кстати, именно на это заседание члены правительства региона впервые за почти год собрались в оффлайн-формате. Хотя и не полностью. Из актуальных цифр озвучены следующие:



- вакцинацию полностью завершили 32 с половиной тысячи орловцев;



- больше 15,5 тысяч ждут введения второго компонента «Спутника»;



- в распоряжении орловских медиков сейчас находится почти 20 тысяч доз вакцины.



Из-за непростой эпидобстановки на федеральном уровне введены новые ограничения.



Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «С сегодняшнего дня вступает в силу постановление Роспотребнадзора, в соответствии с которым россияне, прибывшие в страну любым видом транспорта, обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус. Напомню, что ранее тест обязаны были сдавать только те наши сограждане, которые прибывают в страну воздушным транспортом».





Антон Киселёв



