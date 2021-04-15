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21:20, 15 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Неподконтрольная стихия может привести к трагедии. За сутки - две смерти в огне. Спасатели еще раз просят «не играть с огнем».



- Сегодня главный прокурор области встретился с бывшими работниками завода «Дормаш». Долг по зарплате перед ними - больше 16 млн. рублей.



- Кордон коронавирусу. Новые правила начали действовать сегодня. О чем еще говорили на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом, расскажем в «Вестях».



- На свежем воздухе с чашечкой кофе. С сегодняшнего дня заработали летние кафе. Но - с ограничениями.



- Сегодня одиннадцатиклассники писали итоговое сочинение. За парты сели более 3 тысяч юных орловцев. Итоги станут известны уже на следующей неделе.



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