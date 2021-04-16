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7:10, 16 апреля 2021 года В Орле начали размечать дороги Об этом сообщает пресс-служба мэрии Орла со ссылкой на первого заместителя главы городской администрации Олега Минкина.





Сезон по нанесению дорожной разметки в Орле открыло ООО «Доринвест». Накануне бригады подрядчика выкрасили в желтый зебру на улице Салтыкова-Щедрина. Нынешней ночью осевую разметку наносили на Кромском шоссе и улице Комсомольской.



Всего предстоит разметить 116 объектов улично-дорожной сети. К началу лета планируется нанести 37 037 м², в том числе 22 266 м² осевых линий, сообщает сайт мэрии Орла.





Фото пресс-службы мэрии Орла













Артём Ежаков



