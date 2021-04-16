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5:12, 16 апреля 2021 года

Минэкономразвития РФ предоставило многомиллионную субсидию «ЛЗПМ»

Ливенский завод противопожарного машиностроения получил 185 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».


Деньги будут направлены на «ЛЗПМ» на финансирование новых проектов. Сейчас 75% пожарных насосов, стоящих на российских и ближнезарубежных автоцистернах – производства ливенского завода. Полученная субсидия, по словам генерального директора «ЛЗПМ» Игоря Волченкова, позволит направить собственные инвестиции на развитие новых видов продукции.
«Наше предприятие выполняет заказы на производство противопожарной техники для российских заказчиков. Благодаря поддержке мы смогли получить до 70% от суммы контрактов по возобновляемой кредитной линии. Предприятие в намеченные сроки сможет изготовить продукцию и поставить ее заказчикам», – цитирует Волченкова сайт областного правительства.

Само предприятие уверенно переживает пандемию – оно сохранило штат сотрудников и запланировало 20-процентное увеличение выручки в этом году.


Артём Ежаков
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