В орловском парке Победы высадят 80 молодых лип

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6:14, 16 апреля 2021 года
В орловском парке Победы высадят 80 молодых липНовые деревья появятся здесь в рамках акции «Сад Памяти», приуроченной к 80 годовщине начала Великой Отечественной войны.
Молодые липы будут посажены общественниками, волонтерами, представителями городской и областной властей, а также школьниками.
В прошлом году в рамках этой же набережная Дубровинского пополнилась 50 липами – в честь погибших в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба мэрии.
Артём Ежаков