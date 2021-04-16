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6:14, 16 апреля 2021 года В орловском парке Победы высадят 80 молодых лип Новые деревья появятся здесь в рамках акции «Сад Памяти», приуроченной к 80 годовщине начала Великой Отечественной войны.





Молодые липы будут посажены общественниками, волонтерами, представителями городской и областной властей, а также школьниками.

В прошлом году в рамках этой же набережная Дубровинского пополнилась 50 липами – в честь погибших в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба мэрии.





Артём Ежаков



