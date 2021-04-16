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8:16, 16 апреля 2021 года На Орловщине в организации питания школьников найдены нарушения Сумма штрафов составила свыше 686 тыс. рублей. Таков результат проверок Роспотребнадзора за 2020-2021 учебный год.





В региональном Роспотребнадзоре подвели итоги проверок за 2020-2021 год. В списке нарушений - недочеты работы пищеблоков, не полный медицинский осмотр персонала, ошибки в оформлении документации на пищевые продукты. На виновных лиц общеобразовательных организаций, поставщиков и организаторов питания составлено 229 протоколов об административных правонарушениях, 200 из них привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 686,2 тыс. рублей. Проверки в школах продолжаются.





Мария Семак



