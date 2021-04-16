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9:17, 16 апреля 2021 года В Орле пройдет турнир по бадминтону Мероприятие посвящено 60-летию со дня первого полета человека в космос.





В Орле пройдет турнир по бадминтону. Любительские поединки состоятся 17 и 18 апреля в манеже Училища олимпийского резерва. В турнире примет участие космонавт-испытатель, Герой России, Александр Мисуркин.



Состязания пройдут в одиночных и парных разрядах. Начало - в 10 часов. Если нет возможности учувствовать, можно прийти, поддержать спортсменов. Средства индивидуальной защиты - обязательны.





Анастасия Дорохова



