В Мценске в аварии пострадал несовершеннолетний мотоциклист

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9:55, 16 апреля 2021 года
В Мценске в аварии пострадал несовершеннолетний мотоциклистЮношу, который не имел прав управления «железным конем», пришлось госпитализировать.
ДТП произошло накануне, 15 апреля, в 16:35. На улице Мира в Мценске 17-летний парень, управляя мотоциклом CFMOTO, врезался во встречный УАЗ. Не имевший права садиться за руль байка юноша был госпитализирован.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 8 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы (среди них 1 несовершеннолетний), сообщает пресс-служба областного УГИБДД.
Фото пресс-службы областного УГИБДД
Артём Ежаков