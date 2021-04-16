Главная » Новости



9:55, 16 апреля 2021 года В Мценске в аварии пострадал несовершеннолетний мотоциклист Юношу, который не имел прав управления «железным конем», пришлось госпитализировать.





ДТП произошло накануне, 15 апреля, в 16:35. На улице Мира в Мценске 17-летний парень, управляя мотоциклом CFMOTO, врезался во встречный УАЗ. Не имевший права садиться за руль байка юноша был госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 8 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы (среди них 1 несовершеннолетний), сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



