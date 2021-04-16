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10:05, 16 апреля 2021 года Столкновение с иномаркой отправило орловского байкера на больничную койку Авария мотоцикла Yamaha и Chevrolet Lanos произошло накануне, 15 апреля, в 10:40.





Мотоцикл и легковушка не разъехались в районе дома №6а по улице Раздольной. По предварительный данным, 32-летний водитель Yamaha врезался в попутный Chevrolet. Последствиями ДТП для байкера стали травмы, которые потребовали лечения в стационаре.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 8 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы (среди них 1 несовершеннолетний), сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



