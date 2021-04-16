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10:47, 16 апреля 2021 года На Орловщине завершилось весеннее половодье Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, ссылаясь на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.





«Половодье 2021 года на реках области окончено. Гидрологическая обстановка нормализовалась. Уровни воды приняли меженное состояние [прим. достигнут низкий уровень воды в водоемах]», – сообщает сайт областного ГУ МЧС.



Напомним, что первые паводковые явления в регионе были зарегистрированы 16 марта. На пике половодья было затоплено 8 областных низководных переправ.





Артём Ежаков



