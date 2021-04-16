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11:23, 16 апреля 2021 года В Орле завершают ремонт первого двора На территории дома №17 по ул. Песковской уже уложен асфальт. В понедельник проверят его качество. Объект уже готовят к сдаче.





Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году в Орле планируется починить 42 территории, в том числе и двор по улице Песковской. К ремонту уже приступили на 22 участках, и о ходе их благоустройства рассказал и.о. главы Управления коммунальным хозяйством Дмитрий Кузнецов.



«В Северном районе работают на объединённом дворе домов №167 и №169 по Московскому шоссе и во дворе дома №157 по Московскому шоссе. Бригады устанавливают бордюрный камень. Серьезных замечаний нет. А вот во дворе дома №17а по Московскому шоссе бордюрный камень устанавливался с нарушением технологии производства работ. Похожие замечания выявлены и на ул. Комсомольской, 191 и 386, в пер. Комсомольском, 5. В адрес подрядных организаций направлены предписания с требованием устранить выявленные нарушения», – цитирует Кузнецова сайт мэрии Орла.



Фото пресс-службы администрации г. Орла





Артём Ежаков



