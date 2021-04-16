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11:23, 16 апреля 2021 года У жителей Орла появилась возможность посетить Байкал - виртуально Фотовыставка – часть проекта Иркутского государственного университета.





В Орле открывается фотовыставка, посвященная озеру Байкал. Это итог одноименного всероссийского фотопленэра, который проходил на берегу Байкала и в Иркутске. Из 546 заявок были отобраны 50. В Орле открывается фотовыставка, посвященная озеру Байкал. Это итог одноименного всероссийского фотопленэра, который проходил на берегу Байкала и в Иркутске. Из 546 заявок были отобраны 50. Анна Бакаева, заместитель председателя молодежного правительства Орловской области: «Это часть глобального проекта «Байкал для каждого», реализованный на средства федерального гранта. Проект реализовали студенты Иркутского государственного университета. Они собрали самых талантливых фотографов, блогеров, видеооператоров со всей страны, чтобы решить главную проблему - привлечь молодежь и не только к тому, чтобы отдыхать в России». Фотовыставка открывается в единый день в 43-х регионах и 50-ти городах России.



В Орле зрителей ждут 19 апреля, в 14:30 в галерее Курнакова.





Мария Семак



