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11:36, 16 апреля 2021 года Сегодня в Орле стартовал турнир по фигурному катанию Соревнования будут проходить в течение двух дней.





Сегодня в Орле стартовал турнир по фигурному катанию. Два дня лучшие спортсмены будут удивлять своим мастерством жюри. В турнире примут участие около 150 человек из 10 регионов страны. Соревноваться будут на Ледовой Арене в микрорайоне «Алроса».





Мария Семак



