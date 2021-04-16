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11:39, 16 апреля 2021 года От коронавируса скончалось трое орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 58 случаев коронавирусной инфекции (всего – 33 379).

На лечении – 1 916 человек. Накануне выписано 88 орловцев (всего – 30 833). От последствий болезни скончалось 530 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточное распространение коронавируса по районам Орловской области:

Орел – 12; Ливны – 9; Ливенский район – 6; Мценский – 5; Кромской – 4; Болховский, Малоархангельский и Залегощенский – по 3; Орловский, Свердловский и Новосильский – по 2; Хотынецкий, Дмитровский, Троснянский, Покровский, Колпнянский, Верховский и Новодеревеньковский – по 1.



Суточная заболеваемость в России – 8 995 (всего – 4 684 148), число выздоровевших – 9 109 (всего – 4 310 557). Общее число летальных исходов – 104 795 (+ 397 случаев за сутки). На лечении – 268 796 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба













Артём Ежаков



