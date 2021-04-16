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11:51, 16 апреля 2021 года

Орёл отказался от асфальта в пользу плитки - на тротуарах вдоль дорог

Власти аргументируют это «мобильностью материала» - в случае просадки участка, все можно быстро исправить.


Плитка будет использоваться независимо от того, по какой программе идёт ремонт, - в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» или ремонта улично-дорожной сети Орла. Для удобства маломобильных граждан на пешеходных переходах будет использоваться тактильная плитка. Только на объектах этого года строителям предстоит уложить плиткой почти 40 тысяч квадратных метров тротуаров.
 
Артём Москвичеков, исполняющий обязанности начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «При производстве каких-то земляных работ нашими сетевыми организациями они не будут, как обычно, вскрывать асфальт. Они аккуратно снимают эту плитку, раскапывают нужный участок, потом аккуратно его трамбуют, и плиточку кладут. Если вдруг на этом участке, по гарантийным работам также от сетевых организаций, будет какая-то просадка, они также спокойно эту плитку подняли, песочком просыпали, утрамбовали, плитку обратно положили, то есть она в этом процессе намного более мобильная, нежели асфальтовое полотно».



Антон Киселёв
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