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12:18, 16 апреля 2021 года

Орловские артисты под музыку убирали сквер Гуртьева

Погода позволила не дожидаться официальной даты субботника. Как проходили весенние работы по очистке городской территории, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.


Хотя общегородской субботник намечен в Орле на 24 апреля, многие места в городе уже приводят в порядок. Например, сегодня в сквере Гуртьева трудились сотрудники Городского центра культуры. И они не только убирали мусор, но и развлекали прохожих хорошей музыкой.
 
Николай Иванович Артёмов, пожалуй, единственный сотрудник центра, кто вышел на субботник не с рабочим, а с музыкальным инструментом - в силу возраста и по состоянию здоровья грабли ему сегодня не доверили, но остаться в стороне лауреат Ивановского фестиваля «Играй, гармонь!» не смог. 
 
Николай Артёмов, сотрудник Орловского городского Центра культуры: «Конечно, с грабельками с коллективом веселей, а здесь надо подбодрить, надо сыграть что-то такое, чтобы интересней было людям».
 
По словам гармониста, трудиться народу приятно под военные песни. Субботник это тоже борьба - не с врагом, так с грязью. Тем более что место героическое, рядом с памятником Гуртьеву. 
 
Звучала в сквере не только гармонь, но и духовая музыка. Андрей Жилкин работал сразу на два фронта - то с саксофоном, то с мешками и граблями.
 
Андрей Жилкин, артист Орловского городского Центра культуры: «Я и играл, и немного работал - чуть-чуть. Надо ж помогать город приводить в порядок, скоро главный праздник у нас в стране - 9 Мая, и хочется, чтобы было красиво, чтобы было убрано».
 
На уборку с раннего утра приехали не только артисты, которым потом в этом же сквере и выступать, но и весь коллектив центра с директором во главе.
 
Елена Майорова, директор Орловского городского центра культуры: «Это решение нашей партийной ячейки, присоединился весь коллектив, все люди, причем, сегодня у нас рабочий день и дальше - репетиции и занятия, то есть ничего не отменяется. Сейчас всё уберем, а потом будем творчеством заниматься - хотя это тоже творческая работа, потому что без внутреннего состояния такое не осилить!».
 
Сквер Гуртьева - лишь одна из точек которую региональное отделение партии «Единая Россия» запланировало убрать еще до общегородского субботника. В рамках партийного проекта «Чистая страна» приведут в порядок городские бульвары, парки, набережные. А 24 апреля единоросы высадят трудовой десант на Дворянке.



Татьяна Тимохина
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