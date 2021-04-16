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12:00, 16 апреля 2021 года Губернатор Клычков провел рабочую встречу с Министром экономразвития РФ Диалог состоялся в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства в Калининградской области.





Глава Орловской области обсудил с Максимом Решетниковым расширение перечня бизнесов, по которым возможно применить льготные режимы налогообложения, а также направление денег, освободившихся после реструктуризации бюджетных кредитов, в инфраструктуру инвестиционных проектов в Особой экономической зоне «Орел».



В свою очередь, Министр экономразвития РФ рассказал о планах региональной поддержки регионов, которые хочет реализовать федеральный центр, сообщает пресс-служба областного правительства.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



