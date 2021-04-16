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12:31, 16 апреля 2021 года

Орловская детская хореографическая школа отметит свое 40-летие балетом «Аленький цветочек»

Юбилей школы должны были отметить в минувшем году, но из-за пандемии праздник пришлось отложить.


В субботу, 17 апреля, в Городском центре культуры состоится большой праздничный вечер, посвященный 40-летнему юбилею Орловской детской хореографической школы. 
 
Ксения Меркулова, директор Орловской детской хореографической школы им. Э.М. Панковой: «В прошлом году наша школа отметила 40-летний юбилей, но мы считаем, что весь год у нас - юбилейный, и как только появилась возможность, мы приступили к тому, чтобы отметить эту значимую дату. И мы рады представить нашу совместную работу - одноактный детский балет «Аленький цветочек». Одним из постановщиков балета является выпускница нашей школы, а ныне солистка Воронежского театра оперы и балета Анастасия Столярова. Это приятно, что выпускники нашей школы вновь возвращаются в родные стены».



Юлия Опанасюк
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