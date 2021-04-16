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Главная » Новости

12:51, 16 апреля 2021 года

19 апреля в Орле откроют МФЦ в ТМК «Гринн»

Многофункциональный центр из 12 окон обслуживания будет работать с понедельника по субботу с 10 до 19 часов.


Как сообщает сайт областного правительства, с понедельника МФЦ по Заводскому району будет оказывать 115 услуг – 57 федеральных, 37 региональных, 14 муниципальных и 7 услуг АО «Корпорация МСП». Также здесь будут принимать заявки для регистрации на портале Госуслуг, а также забирать заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке. Воспользоваться услугами МФЦ можно будет как по предварительной записи, так и в порядке «живой» очереди.

Новый МФЦ станет 26 подобным учреждением в области и 3 – в Орле.

Фото пресс-службы областного правительства




Артём Ежаков
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