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14:41, 16 апреля 2021 года

Регкомитет «Единой России» готовится к предварительному голосованию

Продолжается регистрирация кандидатов на выборы всех уровней.


Региональный комитет партии «Единая Россия» готовится к предварительному голосованию. Побороться за мандат в Государственной думе на сегодняшний день решили 14 партийцев. Попасть в облсовет изъявили желание 45 кандидатов от «Единой России».

Предварительное голосование пройдет в электронной форме. Чтобы воспользоваться правом голоса избирателю будет достаточно авторизоваться на портале Госуслуг. Регистрация кандидатов на портале Госуслуг началась 15 марта, а завершится 29 апреля. Благодаря выбранной площадке, предварительное голосование «Единой России» пройдет по самой открытой и конкурентной модели. Несмотря на дистанционный формат, система подсчета голосов - надежно защищена.

Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Система совершенно закрытая, защищённая система. Жители сами определяются, путём голосования, которое будет проходить с 24 мая по 31 мая. Мы даже не можем и не будем знать, кто какие результаты получил на предварительном голосовании».



Антон Киселёв
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