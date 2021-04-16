Главная » Новости



14:41, 16 апреля 2021 года Регкомитет «Единой России» готовится к предварительному голосованию Продолжается регистрирация кандидатов на выборы всех уровней.





Региональный комитет партии «Единая Россия» готовится к предварительному голосованию. Побороться за мандат в Государственной думе на сегодняшний день решили 14 партийцев. Попасть в облсовет изъявили желание 45 кандидатов от «Единой России».



Предварительное голосование пройдет в электронной форме. Чтобы воспользоваться правом голоса избирателю будет достаточно авторизоваться на портале Госуслуг. Регистрация кандидатов на портале Госуслуг началась 15 марта, а завершится 29 апреля. Благодаря выбранной площадке, предварительное голосование «Единой России» пройдет по самой открытой и конкурентной модели. Несмотря на дистанционный формат, система подсчета голосов - надежно защищена.



Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Система совершенно закрытая, защищённая система. Жители сами определяются, путём голосования, которое будет проходить с 24 мая по 31 мая. Мы даже не можем и не будем знать, кто какие результаты получил на предварительном голосовании».





Антон Киселёв



