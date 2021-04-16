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14:45, 16 апреля 2021 года

На Орловщине выбирают самое необычное дерево

Конкурс проводит региональное Управление лесами. Условия – простые: дерево должно расти на территории нашей области и иметь необычную форму. О природном объекте нужно снять короткий видеоролик или приложить фото и небольшой рассказ.


В современном темпе жизни многие бегут по бульвару Победы в Орле и не замечают, или даже вовсе не знают, что здесь растет дерево-памятник. Его посадили в 1861 году. Этот дуб - настоящий хранитель истории города. А вот возраст уникального дерева в Мценском районе местные жители не знают, зато не устают восхищаться красотой. Корень - один, а стволов - восемь. Если бы вырос еще один - оно вполне могло стать местом жительства Соловья Разбойника. По преданию, сказочный персонаж обитал на девяти дубах. Правда, это дерево - вовсе не дуб, а липа. И дерево это уже стало участником конкурса – его фотографию отправила жительница села Волково Анна Романова.

Анна Романова, жительница с. Волково: «У нас делали ремонт в парке, и я запереживала, что его спилят. И поэтому решила участвовать в этом конкурсе, чтобы его не спилили».

Шестиклассница Аня вместе с мамой даже придумали дереву имя: «Восемь старцев».

Конкурс на самое необычное дерево придумали в региональном Управлении лесами. Всего около восьми процентов нашей области занимают леса. И все же, если чаще гулять на природе, найти уникальное дерево с интересной историей или даже просто креативной формы - можно.

Игорь Лебедев, начальник управления лесами Орловской области: «Речь шла о том, чтобы показать красивые, реликтовые деревья своеобразной формы. Ну и началось это с Шаблыкинского района, где мы нашли сосну, необыкновенно красивую, на наш взгляд. И потом объявили конкурс, сейчас у нас уже два конкурсанта».

Задача конкурса - научить молодое поколение ценить «зеленые легкие планеты». Итоги конкурса подведут в третье воскресенье сентября - в День работников леса.


Юлия Сабельникова
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