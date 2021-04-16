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15:37, 16 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 58 новых случаев ковид-инфицирования за сутки. Теперь каждый вернувшийся из-за границы обязан сдать тест на коронавирус



- Не делить урожай с вредителями. Чем обработать весенний сад? Мы собрали советы специалистов.



- Орёл отказался от асфальта в пользу плитки - на тротуарах вдоль дорог.



- Убирать - так с музыкой. В Орле уже начались внеплановые субботники. Каждый - со своей «изюминкой».



- Орловская хореографическая школа отмечает 40-летний юбилей. По этому подводу покажут балет «Аленький цветочек».



- Удивительные подарки природы. Необычные деревья Орловщины участвуют в конкурсе.



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