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Главная » Новости

15:26, 16 апреля 2021 года

Клумбы-«гробницы» на Ленинской в Орле намерены декорировать деревом

Справиться с последствиями реконструкции главной пешеходной улицы города пытаются не один год.


Как пишет сайт мэрии Орла, в Управлении коммунальным хозяйством решили пересмотреть некоторые составляющие образа ул. Ленина: «Для начала, в рамках текущего ремонта улично-дорожной сети, уже этим летом планируется преобразить вид клумб. Облицованные травертином серые громады стилистически выпадают из архитектуры улицы, нарушая её единообразие».
 
Новый колорит улице, по мнению начальника управления градостроительства Владимира Плотникова, придаст реставрация и декорирование деревянными настилами, которые планируют украсить рисунками.
 
Владимир Плотников: «В ближайших планах — реставрация облицовки и декорирование клумб. Сейчас мы готовим дизайн-проект, предполагая обновление их цветовой гаммы и фактурного ритма. Все элементы приведем к общему стилю. Безусловно, с учетом трендов: экологичные современные покрытия из дерева, установленные поверх клумб, будут служить не только лавочками, но и станут арт-объектами. У нас уже есть виденье по поводу их декорирования: деревянные настилы украсят рисунки. Уверен, что эти небольшие изменения придадут новый колорит улице».
 
Более глобальные преображения ул. Ленина намечено на 2022 год. Тогда планируют провести капитальный ремонт, во время которого попробуют создать «неповторимый зеленый ансамбль», а также увеличат количество мест для отдыха пешеходов. Также в задумках нанесение разметки, определяющей полосу для движения велосипедистов, и модернизация ливневых канализаций.
 
Управление градостроительства администрации Орла приглашает жителей поучаствовать в усовершенствовании облика ул. Ленина. Свои предложения по текущему и капитальному ремонту, с учётом разработок администрации города, можно присылать на почту arh_orel@mail.ru или plotnikov-vv@orel-adm.ru до 16 мая 2021 года
 
В мэрии обещают уделить внимание всем возможным вариантам.

Фото пресс-службы администрации города Орла



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