Главная » Новости



15:48, 16 апреля 2021 года В Орле арестован обвиняемый в хищении бюджетных средств при реализации нацпроекта Речь идет о федеральной программе «Старшее поколение» национального проекта «Демография».





В отношении директора Ассоциации профессионального обучения «Некоммерческое партнерство «Учебный центр «Квалификация» возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в девяти эпизодах преступлений по статье «Мошенничество». При исполнении контрактов, заключенных им с районными Центрами занятости населения в рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография», к оплате были предъявлены фиктивные документы об оказании образовательных услуг в отношении лиц, которые фактически обучение не проходили. Сумма необоснованно выплаченных бюджетных денежных средств составила более 700 тысяч рублей. Ливенским судом, который рассматривал дело, обвиняемому была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Однако прокуратура с эти не согласилась и в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования уголовного дела остаются на контроле прокуратуры





Орловское Информбюро



