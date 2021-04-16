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15:48, 16 апреля 2021 года

В Орле арестован обвиняемый в хищении бюджетных средств при реализации нацпроекта

Речь идет о федеральной программе «Старшее поколение» национального проекта «Демография».


В отношении директора Ассоциации профессионального обучения «Некоммерческое партнерство «Учебный центр «Квалификация» возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в девяти эпизодах преступлений по статье «Мошенничество». При  исполнении контрактов, заключенных им с  районными Центрами занятости населения в рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография», к оплате были предъявлены фиктивные документы об оказании образовательных услуг в отношении лиц, которые фактически обучение не проходили.
 
Сумма необоснованно выплаченных бюджетных денежных средств составила более 700 тысяч рублей.
 
Ливенским судом, который рассматривал дело, обвиняемому была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Однако прокуратура с эти не согласилась и в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
Ход и результаты расследования уголовного дела остаются на контроле прокуратуры.



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