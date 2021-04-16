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16:02, 16 апреля 2021 года Почти полсотни сотрудников мэрии Орла сегодня вакцинировались против коронавируса Вакцинация осуществлялась препаратом «Спутник V».





Почти полсотни сотрудников мэрии Орла сегодня вакцинировались против коронавируса. Чтобы разом охватить большое количество людей, к зданию администрации приехал мобильный ФАП. К прививке медики допустили всех желающих - симптомов ОРВИ ни у кого в доврачебном кабинете не выявили. Учитель года Сергей Шаров, возглавляющий сейчас городское управление образования, вакцинировался, потому что у него нет антител. Тест он сдавал в минувшую среду.



Сергей Шаров, исполняющий обязанности начальника управления администрации г. Орла: «Сотрудники нашего управления и других управлений активно принимают участие в вакцинации. Это необходимо для того, чтобы вернуться к нормальной жизни. Положительные отзывы, которые находятся в сети Интернет, и от учреждений медицины, доказывают, что, действительно, вакцина безопасна и эффективна».





Антон Киселёв



