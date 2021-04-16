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16:20, 16 апреля 2021 года Орловским заключенным разрешили длительные свидания Долгие встречи осужденных с родными и близкими возобновляются в ИК-2, ИК-5,ИК-6 и КП-3 с 19 апреля.





Длительные свидания, возобновляемые с понедельника, требуют от родственников наличие:



• Отрицательного теста на COVID-19, выданного не позднее, чем за три дня до посещения осужденного;

• Справки об эпидемиологическом окружении, подтверждающей отсутствие контактов с инфекционными больными в течение последнего 21 дня;

• СИЗ (маски медицинские - из расчета 8 шт. на одни сутки на одного человека, перчатки одноразовые).



На входе посетителей встретит обязательная термометрия. Граждан с признаками ОРВИ внутрь не пропустят.



Помимо длительных и краткосрочных свиданий, в орловских учреждениях УФСИН возобновлен прием граждан по личным вопросам. Запись осуществляется предварительно, сами встречи проходят с учетом противоэпидемиологических требований и соблюдением временного интервала, сообщает сайт областного УФСИН.





Артём Ежаков



