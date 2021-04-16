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16:46, 16 апреля 2021 года За 4 года на Орловщине благодаря ЭКО родились 279 детей Число женщин, обеспеченных процедурой экстракорпорального оплодотворения в рамках национального проекта «Демография», растет с 2018 года.





В первом квартале текущего года процедура ЭКО уже была выполнена 38 раз. В это же время уже родилось 10 младенцев.



Всего за три минувших года ЭКО было проведено 821 раз. С 2017 года по 2020 год включительно благодаря этой процедуре родились 279 детей – сообщает на своей личной странице «ВКонтакте» глава областного департамента социальной защиты Ирина Гаврилина.



Работа в этом направлении продолжается – в мае на базе перинатального центра БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З. И. Круглой» будет открыт центр вспомогательных репродуктивных технологий.





Артём Ежаков



