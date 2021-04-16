пятница 16.04.2021 16:59:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:46, 16 апреля 2021 года

За 4 года на Орловщине благодаря ЭКО родились 279 детей

Число женщин, обеспеченных процедурой экстракорпорального оплодотворения в рамках национального проекта «Демография», растет с 2018 года.


В первом квартале текущего года процедура ЭКО уже была выполнена 38 раз. В это же время уже родилось 10 младенцев.

Всего за три минувших года ЭКО было проведено 821 раз. С 2017 года по 2020 год включительно благодаря этой процедуре родились 279 детей – сообщает на своей личной странице «ВКонтакте» глава областного департамента социальной защиты Ирина Гаврилина.

Работа в этом направлении продолжается – в мае на базе перинатального центра БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З. И. Круглой» будет открыт центр вспомогательных репродуктивных технологий.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.