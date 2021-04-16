Сегодня в «Созвездие Орла» дали старт двухдневному интенсивному образовательному марафону

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16:53, 16 апреля 2021 года
Сегодня в «Созвездие Орла» дали старт двухдневному интенсивному образовательному марафонуУчастие в марафоне принимает московская делегация. Предполагается взаимообмен опытом.
Сегодня в Региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Созвездие Орла» стартовал двухдневный образовательный марафон. Он называется «Создание воспитывающей среды для выявления, поддержки и развития таланта каждого ребенка». Проходит марафон в рамках национального проекта «Образование».
В образовательном марафоне участвует вся апрельская смена. Ребят разделили на шесть групп. В каждой пройдут мастер-классы, интеллектуальные игры и семинары.
Обучение коснется не только ребят, но и педагогов. Орловским педагогам будет полезно познакомиться с московской технологией коллективно-творческой педагогики. Свои наработки москвичам предложат и орловцы.
Анна Вайсергисер