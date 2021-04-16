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16:55, 16 апреля 2021 года В Орле мужчина сбил росгвардейца и протащил его на капоте «Гранты» В отношении 24-летнего парня было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.





Инцидент произошел сегодня в Северном районе Орла на одной из АЗС. Росгвардейцев вызвали на место сигналом «тревожной» кнопки. На станции произошел конфликт, который развязали двое орловцев. Оба не подчинились требованиям силовиков и попытались скрыться на машине. Попутно водитель умышленно сбил росгвардейца и не менее 5 метров протащил его на капоте «Лады Гранты». Затем парень остановился, и коллега пострадавшего оперативно перекрыл проезд служебным автомобилем. Силовик получил ушибы правой руки.



Задержанных Росгвардия передала полицейским, которые завели на мужчину, сидевшего за рулем, уголовное дело – сообщают пресс-службы областных СК и Росгвардии.



Видео пресс-службы областной Росгвардии





Артём Ежаков



