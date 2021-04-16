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17:05, 16 апреля 2021 года В Орле продлят отопительный сезон О решении не перекрывать подачу тепла в жилые дома и социальные объекты заявил сегодня мэр Юрий Парахин.





Накануне градоначальник объявил опрос в «ВКонтакте», где поинтересовался мнением жителей по этому вопросу. 814 человек захотели отключить батареи, 897 человек выступили против – мэрия прислушалась к последним. Об этом мэр объявил в социальных сетях.

Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Впереди снижение температуры, затяжные дожди. Поэтому мы прислушались к большинству и пока не планируем завершать отопительный сезон. Когда определимся с датой, сообщу».





Артём Ежаков



