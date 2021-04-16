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17:27, 16 апреля 2021 года В Орловской области опубликовано расписание дачных маршрутов Перевозки возобновляются с 24 апреля.





Согласно информации сообщества «Вконтакте» «Общественный транспорт Орла / bus57.ru», расписание выглядит следующим образом:

Маршрут №20Д «м-н Звездный— Карачевские дачи» БУДНИ: м-н Звездный: 6:33, 8:46, 10:59, 13:27, 15:40, 17:53 (по 30.09.2021); Карачевские дачи: 7:20, 9:33, 12:01, 14:14, 16:27, 18:40 (по 30.09.2021)



ВЫХОДНЫЕ: м-н Звездный: 6:25, 8:21, 10:15, 14:18, 16:12, 18:06 (по 30.09.2021); Карачевские дачи: 7:10, 9:05, 10:58, 15:01, 17:00, 18:50 (по 30.09.2021)

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Маршрут № 61 «Ул. 1-я Посадская – озеро «Светлая жизнь» Ул. 1-я Посадская: 7:05, 8:02, 8:59, 9:56, 10:53, 15:31, 16:36, 17:35, 18:32, 19:29; Озеро «Светлая жизнь»: 7:36, 8:30, 9:27, 10:24, 11:21, 16:04, 17:07, 18:04, 19:01, 19:58

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Маршрут № 65 «ул. 1-я Посадская – дачный массив поселка «Гать» Ул. 1-я Посадская: 7.10, 8.24, 9.35, 10.46, 14:52 (от ост. «Военно-исторический музей», 16.15, 17.25, 18.37, 19.48; Дачный массив поселка «Гать»: 7.45, 8.57, 10.09, 11.18, 15.43, 16.52, 18.02, 19.15, 20.25

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Маршрут № 111 «Комсомольская пл. – Фоминки» Комсомольская пл. 9:00, 15:25 ср., сб., вс; Фоминки 9:35, 16:00 ср., сб., вс.

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Маршрут № 126 «Микрорайон – Володарская РТС» Микрорайон 6:30, 7:50, 9:15, 10:40, 12:55 (рейс только до 30.09.2021), 14:15, 16:30, 17:50, 19:10 (рейс только до 30.09.2021); Володарская РТС 7:10, 8:30, 9:55, 11:20, 13:35 (рейс только до 30.09.2021), 14:55, 17:10, 18:30, 19:50 (рейс только до 30.09.2021)

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Маршрут № 162 «Ул. 1-я Посадская – Химмашевские дачи» С 24 апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года: Ул. 1-я Посадская: 7:00, 8:05, 9:15, 10:25, 16:30, 17:40, 18:50, 20:03; Химмашевские дачи: 7:35, 8:40, 9:50, 12:00, 17:05, 18:15, 19:28, 20:40



С 1 октября 2021 года по 24 октября 2021 года: Ул. 1-я Посадская: 7:30, 8;39, 9:48, 16:30, 17:40, 18:50, 20:03; Химмашевские дачи: 8:05, 9:13, 10:22, 17:05, 18:15, 19:28, 20:40

--------------------------------------- Маршрут № 163 «Комсомольская площадь –дачи «Андриабуж» Комсомольская площадь: 7:00, 8:24, 9:48, 16:35, 18:00, 19:25; Дачи «Андриабуж»: 7:40, 9:04, 10:28, 17:19, 18:45, 20:10

--------------------------------------- Маршрут № 164 «Железнодорожный вокзал – дачный массив «Платоново» — Кораблики» Железнодорожный вокзал: 7:05, 8:48, 16:25, 18:10; Дачный массив «Платоново»: 7:35, 9:18, 16:55, 18:40; Дачный массив «Кораблики»: 8:00, 9:45, 17:20, 19:10

--------------------------------------- Маршрут № 167 «Железнодорожный вокзал – дачный массив у Новоселовского поворота» Железнодорожный вокзал: 7:30, 9:10, 15:20, 17:00, 18:40; Дачный массив у Новоселовского поворота: 8:20, 10:00, 16:10, 17:50, 19:30

--------------------------------------- Маршрут № 168 «Комсомольская площадь – Кузнецовские дачи» Комсомольская площадь: 7:05, 8:55, 10:45, 15:50, 17:40, 19:27; Кузнецовские дачи: 8:00, 9:50, 11:40, 16:45, 18:35, 20:20

--------------------------------------- Маршрут №169 «Комсомольская площадь – дачный массив «Кораблики» Комсомольская площадь: 7:20, 8:37, 9:54, 11:12, 15:15 (рейс только до 30.09.2021), 16:33, 17:50, 19:10; Дачный массив «Кораблики»: 7:55, 9:12, 10:30, 11:47, 15:52 (рейс только до 30.09.2021), 17:10, 18:27, 19:47

--------------------------------------- Маршрут № 170 «Железнодорожный вокзал – дачный массив у д. Троицкое» Железнодорожный вокзал: 6:55, 8:25, 9:55, 15:05, 16:37, 18:12; Дачный массив у д. Троицкое: 7:40, 9:10, 10:40, 15:50, 17:25, 19:00

--------------------------------------- Маршрут № 171 «ул. 1-я Посадская – дачный массив у поворота на Ступишино» Ул. 1-я Посадская: 8:00, 9:20, 16:37, 18:00, 19:20; Дачный массив у поворота на Ступишино: 8:40, 9:58, 17:20, 18:40, 20:00

--------------------------------------- Маршрут № 295 «Комсомольская пл. - дачи колхоза «Россия» Комсомольская пл. 6:30, 10:00, 15:40, 18:38; дачи колхоза «Россия» 7:55, 11:25, 17:07, 20:03

--------------------------------------- Маршрут № 296 «Комсомольская пл. – Нарышкинские дачи» Комсомольская пл. 7:00, 8:50, 10:40, 15:50, 17:40, 19:30; Нарышкинские дачи 7:55, 9:45, 11:35, 16:45, 18:35, 20:25





Автобусы №20д, №61 и№65 будут отображаться на сайте bus57.ru, приложениях «Умный транспорт», «Яндекс Карты» и 2ГИС.





Артём Ежаков



