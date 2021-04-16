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17:54, 16 апреля 2021 года Орловская прокуратура добилась назначения миллионных штрафов двум ЧОПам Частные охранные предприятия «ЦОН-П» и «Орел-Беркут» были признаны виновными в незаконном вознаграждении от имени юридического лица.





Деньги должностные лица ЧОПов передали сотруднику управления Росгвардии в обмен на общее покровительство и предупреждение о предстоящих проверках.



Судебное разбирательство было инициировано после проверки прокуратуры Советского района. Местный мировой судья назначил обеим организациям штраф по 1 миллиону рублей. Там же рассматривается дело самого росгвардейца. Производства в отношении взяткодателей все еще находятся в работе – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



