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18:46, 16 апреля 2021 года

В Орле отмыли Лескова

Памятник писателю привели в порядок активисты ОНФ.


Сегодня активисты народного фронта вымыли памятник Лескову. Акцию провели накануне Дня защиты памятников и исторических мест - его отметят в России 18 апреля.

Как сообщили активисты, ОНФ совместно с орловским отделением Всероссийского общества охраны памятников готовит обращение в администрацию города Орла с предложением принять решение о ежегодной помывке памятников.

Впрочем, делать это можно и чаще. Ведь на этот раз отмывать пришлось не только осевшую пыль и птичьи «метки», но и «маникюр» - ногти на руке изваяния были выкрашены розовой краской. И такое проявление вандализма водой с тряпкой сразу оттереть не получилось. Пришлось прикладывать дополнительные усилия. В полиции начали проверку.




Юлия Сабельникова
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