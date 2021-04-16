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18:55, 16 апреля 2021 года

Сегодня орловские поисковики проводили в путь на малую родину останки двух советских бойцов

Они воевали за мир и погибли на Орловской земле. Оба до сих пор считались пропавшими без вести. Одного ждут дома в Украине, второго - в Казахстане. Теперь в героической летописи Великой Отечественной войны стала меньше белых страниц.


Они не были знакомы, не делили фронтовую флягу воды, но оба, с разницей в один год, пали на Зеленом холме в Мценском районе, недалеко от села Спасское-Лутовиново. Их останки подняли во время Вахты памяти. Нашли родственников, которые приняли решение перезахоронить дедов на Родине. И каждый отправится на свою. Евтушенко - на Украину. Шамишев - в Казахстан.

Сергей Щербатый, председатель регионального отделения ООД «Поисковое движение России»: «Мы сначала бойца везем в посольство Республики Казахстана в Москве. Потом военным бортом он будет доставлен на родину».

Последний путь однофамильца знаменитого поэта лежит на украинскую границу, где останки бойца встретит правнук. Установить имя старшего сержанта удалось кромским поисковикам в августе прошлого года.

Сергей Щербатый, председатель регионального отделения ООД «Поисковое движение России»: «Медальон и записка были в хорошем состоянии, сразу прочитан: «Евтушенко Степан Кузьмич, уроженец Сталинской области, ныне – Донецкая».

А на Зеленом холме под Мценском еще сотни тех, чьи останки не подняты. Масштабные работы поисковики проведут на предстоящем этапе Вахты памяти.

Николай Андреев, председатель молодёжного поискового объединения «Огненная дуга»: «В этом году, я думаю, что мы вопрос по Зеленому холму закроем, потому что еще на осенней вахте мы нашли еще четыре ямы битком набитых».

В прошлом году из-за пандемии в орловской Вахте памяти было задействовано меньше поисковиков, чем обычно. Работали без устали, подняли останки более полутысячи человек, установлено 24 имени по медальонам, 108 человек установлено по спискам.

В этом году весенний этап Вахты памяти стартует на Орловщине 27 апреля и продлится до 9 мая. Участие в нем планируют принять 570 человек, в том числе 180 из других регионов России. Для них обязательна прививка от COVID-19 или справка о том, что они не болеют коронавирусом.


Юлия Сабельникова
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