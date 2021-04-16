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19:11, 16 апреля 2021 года
В Орле открылась выставка «Русская деревня в искусстве XX века»Представлена живопись, графика, декоративное искусство
Выставка «Русская деревня в искусстве ХХ века» представляет более 100 произведений живописи, графики и декоративного искусства из фондов Орловского музея изобразительных искусств. 85 авторов раскрывают свое видение темы в пейзажах, натюрмортах, портретах и жанровых картинах.
Выставка охватывает период с 20-х до 90-х годов прошлого столетия. Самый обширный раздел это картины художников-шестидесятников.
Эва Стасюлевич