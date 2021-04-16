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19:32, 16 апреля 2021 года Сегодня в Орле привели в порядок мемориал, посвященный танкистам-фрунзенцам Акцию «Обелиск» организовали активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».





Мемориал, посвященный танкистам-фрунзенцам, находится в лесопарковой зоне «Цон», в районе завода «Химмаш». Там установлен танк Т-34 и горит Вечный огонь.



В 1930 году в Орле была создана первая в стране бронетанковая школа, которая впоследствии была преобразована в бронетанковое училище. К 1941 году учреждение подготовило более 6,5 тысяч командиров-танкистов, многие из которых стали в годы Великой Отечественной войны выдающимися военачальниками. После войны 112-ти выпускникам Орловского бронетанкового училища было присвоено звание Героев Советского Союза.



Сегодня мемориал обрамляет парковая зона, и о ней сейчас заботится молодое поколение. К благоустройству памятника танкистам-фрунзенцам в этом году подойдут капитально. Здесь уже стартовали работы по укреплению постамента, подкрасят и сам танк. Завершить планируют к 24 апреля.





Анна Вайсергисер



