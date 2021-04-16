Главная » Новости



21:20, 16 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня орловские поисковики отправили на малую Родину останки двух советских бойцов.



- Сотрудники орловской мэрии сделали прививки против коронавируса.



- Берегите осенний урожай - с апреля. О правилах борьбы с вредителями расскажем в «Вестях».



- Отмывали грязь, пыль и - маникюр. Кто накрасил ногти памятнику Лескову - выясняет полиция.



- Молодое поколение - помнит: сегодня в Орле стартовала акция «Обелиск».



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



