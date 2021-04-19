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Главная » Новости

10:07, 19 апреля 2021 года

В Орловской области учатся почти 4 тысячи студентов-иностранцев

Они прибыли в регион за высшим образованием из 56 стран.


Как сообщает пресс-служба областного правительства, в вузах Орловщины насчитывается 3 948 заграничных студентов. Они приехали из Египта, Индии, Йемена, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Беларуси и многих других. Среди них популярны такие направления, как «Лечебное дело», «Стоматология», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Психолого-педагогическое образование»

В 2020/2021 учебном году учиться в орловские вузы прибыло около 1 тысячи человек.

В профессиональных образовательных организациях знания получают 86 иностранцев – преимущественно из Таджикистана и Казахстана.


Артём Ежаков
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