понедельник 19.04.2021 16:11:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

9:23, 19 апреля 2021 года

С орловцев стали брать больше налогов

Поступления от жителей областной столицы увеличились сразу в три бюджета – консолидированную казну РФ, федеральную и территориальную.


Что касается консолидированного бюджета РФ, то за первый квартал текущего года орловцы отдали туда 4,6 миллиарда рублей, что на 30,2% больше аналогичного периода прошлого года.

В федеральный бюджет жители области перечислили более 1,7 миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. В те же самые полтора раза выросли отчисления орловцев по НДС. Эти выплаты принесли в федеральную казну более 1,4 миллиарда рублей.

Что касается территориального бюджета, то сюда жители Орла перечислили более 2,9 миллиарда рублей – больше на 19,3%. 1,4 миллиарда рублей принес НДФЛ (+1,8%), по налогу на прибыль орловцы заплатили 919,9 миллиона. Налог на имущество организаций увеличил бюджет на 22,9 миллиона рублей (14,1%). По земельному налогу орловцы отдали 72 миллиона (19%), сообщает пресс-служба областного УФНС.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.