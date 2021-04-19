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9:23, 19 апреля 2021 года С орловцев стали брать больше налогов Поступления от жителей областной столицы увеличились сразу в три бюджета – консолидированную казну РФ, федеральную и территориальную.





Что касается консолидированного бюджета РФ, то за первый квартал текущего года орловцы отдали туда 4,6 миллиарда рублей, что на 30,2% больше аналогичного периода прошлого года.



В федеральный бюджет жители области перечислили более 1,7 миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. В те же самые полтора раза выросли отчисления орловцев по НДС. Эти выплаты принесли в федеральную казну более 1,4 миллиарда рублей.



Что касается территориального бюджета, то сюда жители Орла перечислили более 2,9 миллиарда рублей – больше на 19,3%. 1,4 миллиарда рублей принес НДФЛ (+1,8%), по налогу на прибыль орловцы заплатили 919,9 миллиона. Налог на имущество организаций увеличил бюджет на 22,9 миллиона рублей (14,1%). По земельному налогу орловцы отдали 72 миллиона (19%), сообщает пресс-служба областного УФНС.





Артём Ежаков



