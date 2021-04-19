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7:44, 19 апреля 2021 года С января по апрель 1 360 орловцев стали «самозанятыми» По сравнению с последним кварталом минувшего года их число выросло на 190 человек.





Из всех зарегистрированных к 1 апреля «самозанятых» орловцев, 85% пользователями специального режима «Налога на профессиональный доход». В Орловской области он начал действовать с 1 июля 2020 года, сообщает пресс-служба областного УФНС.





Артём Ежаков



