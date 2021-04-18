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18:45, 18 апреля 2021 года

Орловские полицейские посадили рябиновую аллею

Молодые деревья появились в Орле, рядом с Братским кладбищем жертв фашизма.


Ветераны органов внутренних дел и сотрудники орловской полиции высадили рябины рядом с Братским кладбищем жертв фашизма. Акцию приурочили к 30-летнему юбилею со дня образования общественной организации ветеранов органов внутренних дел.

Рябиновую аллею заложили еще в 2016 году, в этом году ее решили продолжить.
В завершение мероприятия присутствующие почтили память похороненных на Братском кладбище жертв фашизма военнопленных и мирных граждан, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области.


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