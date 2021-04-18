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15:47, 18 апреля 2021 года 9 районов Орловщины начали сеять яровое зерно и бобы Это Глазуновский, Малоархангельский, Дмитровский, Троснянский, Кромской, Орловский, Краснозоренский, Ливенский и Должанский районы.





Помимо посадки яровых зерновых и бобовых культур, продолжаются работы по подкормке масличных и озимых зерновых растений, а также многолетних трав. В ряде районов некоторые из этих процедур завершены в полном объеме.



Также несколько районов завершили боронование земли для озимых зерновых и многолетних трав. В 14 районах начали готовить почву под посадку ранних яровых зерновых, бобовых и однолетних трав – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



