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9:52, 19 апреля 2021 года На Орловщине выросло мясомолочное производство С 1 января по 1 апреля в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года на 7,8% выросло изготовление мяса и на 0,9% – молока.





В целом, в этом году было произведено 53,6 тыс. тонн мяса скота и птицы, а также 27,4 тыс. тонн молока. Однако производство яиц существенно снизилось – за три месяца этот показатель достиг 1,9 млн. штук – на 21,4% меньше, чем за первые три месяца минувшего года. Это связано с яйценоскостью кур-несушек. Сейчас они дают в среднем по 49 яиц, тогда как годом ранее давали по 63 штуки.



Что касается поголовья сельскохозяйственных животных, то рост продемонстрировали только заводчики свиней. С начала 2020 стада этих зверей выросли на 63,9 тыс. голов (656,3 тыс. голов всего). Значительно сократилось поголовье крупного рогатого скота – со 139,9 тыс. голов до 116,8 тыс. (-23,1 тыс. голов). Как следствие, снизилось и число коров – на 1 200 животных (30,6 тыс. голов всего) – сообщает отчет Орелстата.





Артём Ежаков



